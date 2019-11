Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a votat sambata, in Serbia, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, exprimandu-si speranta ca presedintele Romaniei "va contribui activ la extinderea Uniunii Europene in Balcani, dar si la est de Prut". El si-a exprimat dreptul constitutional…

- Eugen Tomac a declarat ca a votat cu gandul la o extindere a Uniunii Europene. "Am votat astazi la Consulatul General al Romaniei de la Zajecar, Serbia. Am ales sa fiu alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului invitat fiind la un eveniment, dar și pentru a atrage atenția asupra…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a votat, sambata, la Consulatul General al Romaniei de la Zajecar, Serbia, precizand ca a ales sa fie alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului. ”Presedintele Romaniei trebuie sa isi indrepte atentia si catre cei care sunt nevoiti sa lupte pentru a-si apara identitatea,…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca peste 2 milioane de romani au votat pentru ca Viorica Dancila sa ajunga in turul II pentru ca PSD a luat 7 masuri de mare impact la guvernare.”7 motive pentru care peste 2 milioane de romani au votat Viorica Dancila și au votat PSD:…

- Presedintele organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Doina Federovici, a declarat, duminica, dupa ce si-a exprimat dreptul de vot la primul tur al alegerilor prezidentiale, ca romanii au nevoie de "un presedinte implicat si care pune pe primul loc oamenii", potrivit…

- Liderul PMP Eugen Tomac a votat la alegerile prezidentiale din 2019 la o sectie din Chisinau, Republica Moldova. Acolo, acesta a explicat ca este important ca romanii care traiesc peste Prut sa dea un mesaj, ca „indiferent de vremurile politice pe care le traverseaza Republica Moldova, exista si oameni…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii solicita premierului Viorica Dancila sa dea dovada de "o minima responsabilitate" si sa demisioneze, sustinand ca "Guvernul Dragnea 3" este in "moarte clinica"."Dancila, pleaca! Da dovada de o minima responsabilitate si prezinta-ti demisia. Lasa tara sa aiba…