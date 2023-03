Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac a fost reales in functia de presedinte al Partidului Miscarea Populara, cu 705 voturi ai celor 708 delegati cu drept de vot participanti la Congresul extraordinar al PMP, organizat la Palatul Parlamentului.

- USR, PMP și Forța Dreptei au inițiat și avut negocieri in regim alert in ultima perioada. Determinanți au fost cațiva factori care le-au aratat liderilor acestor formațiuni politice ca o construcție articulata politica este in avantajul fiecaruia dintre ei și ca ea trebuie schițata cat mai repede.Posibilitatea…

- Declaratie transanta facuta de presedinta Republicii Moldova la tribuna Parlamentului. Oligarhul fugar, Ilan Sor, foloseste partidul si pe deputatii sai in misiunea primita de la Kremlin si FSB de a destabiliza tara prin proteste violente, a spus Maia Sandu.

- Fostul ministru cipriot de externe Nikos Christodoulides, sprijinit de formatiuni conservatoare de dreapta sau de centru-dreapta, a castigat duminica al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Cipru, conform rezultatelor finale dupa numararea tuturor buletinelor de vot, relateaza agentiile Reuters…

- Dupa apariția emisiunii in care a fost invitat Adrian Pițigoi , secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populara la nivel național, președinte interimar al organizației județene și președinte ales la Organizației Campina, am primit din partea lui Eugen Tomac un punct de vedere, care a fost exprimat…

- „In Austria Inferioara, Nehammer a fost umilit astazi la alegeri așa cum el insuși și-a permis sa umileasca 20 de milioane de romani. A crezut ca iși poate pacali propriul popor, folosind in mod absurd o tema falsa.I s-a demonstrat insa ca minciuna are picioare scurte, iar aroganța și populismul se…

- Marcel Ciolacu a declarat ca el considera ca tara noastra are nevoie de un presedinte de stanga, iar PSD nu va veni neaparat cu un om politic, la alegerile prezidentiale din 2024, insa va veni cu un intelectual. „Cred cu certitudine ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, un om care impartaseste…