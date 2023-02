Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza, printr-o declarație de presa transmisa in scris, la informațiile lansate de Maia Sandu despre o presupusa tentiativa de lovitura de stat pe care Rusia ar incerca sa o puna in scena in Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul muntenegrean, Dritan Abazovic, a negat marti ca tara sa ar avea vreo legatura cu o presupusa implicare a cetatenilor sai in actiuni subversive in Republica Moldova si a anuntat ca va solicita informatii de la autoritatile moldovene in acest sens, potrivit EFE, inforemaza Agerpres. Fii…

- Alianta Nord-Atlantica va analiza modalitati de suplimentare a asistentei concrete pentru Republica Moldova, Bosnia-Hertegovina si Georgia, in contextul amenintarilor ruse, afirma secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marcel Ciolacu afirma ca este profund ingrijorat de informațiile comunicate de președintele Maia Sandu cu privire la incercarile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova: „Suntem uniți pentru democrație”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Republica Moldova a solicitat sisteme de aparare antiaeriana de la aliații sai, incercand astfel sa-și consolideze capacitațile militare pe masura ce razboiul din Ucraina continua, dar eforturile Rusiei de a destabiliza țara au eșuat pana acum, a declarat joi, 19 ianuarie, președintele Maia Sandu,…

- Presedinta Republicii Moldova - stat vecin la vest cu Ucraina - a denuntat, sambata, noul val de atacuri ruse asupra unor obiective ucrainene, dupa ce resturi de rachete au fost gasite in interiorul granitelor de stat ale micului stat fost sovietic, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj de felicitare președintelui Azerbaidjanului, Ilham Aliev, cu ocazia zilei de nastere a acestuia și l-a invitat pe liderul Azerbaidjanului sa viziteze Chișinaul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Republica Moldova a trecut peste toate crizele cu ajutorul Romaniei. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unui interviu pentru RFI.RO, in care a menționat ca, daca Bucureștiul și-ar stopa sprijinul fața de Chișinau, Republica Moldova și-ar pierde șansa…