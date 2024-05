Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti seara, ca Maia Sandu este singura solutie europeana si democratica pentru Republica Moldova, iar Romania va ajuta tara vecina, pentru ca acolo "sunt romani, nu sunt altceva".

- Cel mai bun mod de a celebra 106 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara Mama, Romania, este sa punem in valoare legaturile dintre oamenii de pe cele doua maluri ale Prutului. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform stiripesurse.md. In mesajul prilejuit de Ziua…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vazut „documentele secrete” și e convins ca interdicțiile de a intra in Republica Moldova și Ucriana ale lui George Simion sunt decizii intemeiate, scrie Digi24.„Documentele au un regim secret, nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie sa le vorbesc. Doar statul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca o sustine pe Maia Sandu pentru un nou mandat in functia de presedinte al Republicii Moldova si a mentionat ca ea este singura solutie pentru ca tara vecina sa aiba in continuare un traseu european. „Sunt doua state europene in acest moment in razboi. Este Ucraina…

- „Visul meu este sa avem siguranta pacii si siguranta libertatii. Eu vreau sa traiesc intr-o tara libera, eu nu vreau sa traiesc intr-un regim asa cum se intampla astazi in Federatia Rusa. Am si experienta regimului sovietic, cunosc si experienta parintilor si bunicilor mei si pentru mine libertatea…

- Ieri, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca Romania are nevoie de un presedinte social-democrat, iar Republica Moldova de un partid social-democrat de stanga puternic, potrivit Agerpres. El a participat la evenimentul «Living better with Europe», organizat la Palatul Parlamentului si la care au fost…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vorbit cu omologul sau de la Chișinau, Dorin Recean, despre prelungirea interdicției de a intra pe teritoriul Republicii Moldova a președintelui AUR, George Simion. El adauga ca atat in Romania, cat și in Republica Moldova, „traiesc romani”.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o reactie la declaratiile lui George Simion privind nerecunoasterea tarii Republica Moldova, seful Executivului afirmand ca sunt doua state, Romania si Republica Moldova, unde traiesc romani. Despre acuzatiile aduse de premierul moldovean Dorin Recean liderului…