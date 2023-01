Eugen Orlando Teodorovici, unul dintre miniștrii garantați și susținuți de Ponta și Dragnea, este disperat sa revina in politica pe cai mari. In ultima perioada, Eugen Teodorovici este mai tot timpul pe sticla televizoarelor dandu-și cu parerea de totul sau despre nimic. Prezența acestuia nu este deloc intamplatoare iar campania de imagine are un scop bine definit. Potrivit informațiilor noastre, Eugen Teodorovici vrea sa preia conducerea la Pro Romania, dupa care sa candideze, in 2024, la Primaria Capitalei din partea noii formațiuni politice care se va construi in jurul lui Liviu Dragnea. Intamplator…