Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat la șefia PSD, a transmis, duminica un nou mesaj dur la adresa premierului Ludovic Orban și a Guvernului PNL pe care il acuza de incompetența.

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, considera ca indemnul premierului Ludovic Orban catre magistrati reprezinta "forme de intimidare si de incercare de control" al judecatorilor. "Ori de cate ori cineva ia o decizie pe baza legii, care nu convine Guvernului…

- "Sub nicio forma. Nu guvernul da publicitatii datele. Tot procesul de diagnosticare este coordonat de Ministerul Sanatatii si INSP, in centre care sunt in spitale, inclusiv ale autoritatilor locale. Toate datele privitoare la pacienti sunt comunicate public si nu pot fi in niciun fel modificate.…

- „Premierul are numele respectiv, mi l-a zis si mie. Nu sunt abilitat, nici nu vreau sa… Eu i-am spus si lui Ludovic, va zic si dumneavoastra. Eu nu cred ca omul ala (n.r. cel care a facut fotografia) a vrut sa ii faca rau premierului, sau ministrilor sau PNL-ului. Cred ca, in tipicul romanesc specific…

- Reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor au avut, vineri, o intalnire la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban si ministrul de Finante, Florin Citu. A fost prima astfel de intalnire, la nivel de conducere a Guvernului si presedinti executivi ai bancilor comerciale din Romania, din ultimii 20…

- Romania TV va transmite in direct declaratiile premierului. Parlamentul a votat miercuri, in sedinta comuna, hotararea Guvernului privind incuviintarea starii de alerta. Stare de alerta in Romania, timp de 30 de zile. Parlamentul a votat loading...

- Viktor Orban a publicat miercuri pe pagina personala Facebook o poza cu harta Ungariei mari, care continea si Ardealul. Postarea prim ministrului ungar a aprins si mai tare scandalul care macina Romania in ultimele zile, privind autonomia "tinutului secuiesc". Premierul Orban a venit cu un…

- "Astazi am avut o discuție cu toți liderii forțelor politice parlamentare care au raspuns APELULUI pe care l-am facut zilele trecute. Și astazi, PNL a fost singurul partid care a refuzat orice forma de dialog pe tema situației actuale in care se afla Romania din cauza crizei sanitare și economice.…