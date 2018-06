Eugen Teodorovici a preluat, pentru un an, președinția Consiliului…

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in calitatea sa de guvernator al Romaniei la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), a fost numit presedinte al Consiliului Guvernatorilor BEI, decizia fiind luata in cadrul reuniunii anuale desfasurate vineri la la Luxemburg, informeaza Ministerul Finantelor. "Sunt deosebit de onorat pentru preluarea acestui mandat de preşedinte în cadrul uneia dintre cele mai importante instituţii financiare internaţionale, Banca Europeană pentru Investiţii. Am în vedere să sprijin BEI în activitatea sa pentru a…