Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, este de parere ca in contextul deficitului bugetar, inainte de a impune noi taxe și impozite, ar trebui eliminate facilitațile fiscale, in special pentru cei din sectorul IT, care oricum caștiga sume enorme și despre care spune…

- Deficitul bugetar se datoreaza, in principal, colectarii ineficiente de venituri și numarului ridicat de excepții, conform unei prezentari facute de fostul director al Direcției de Stabilitate Financiara din BNR, Eugen Radulescu.

- Prin HCL 138 2023, Consiliul Local Municipal a aprobat revocarea dreptului de administrare al Administratiei Fondului Imobiliar, fostul RAEDPP, asupra unor imobile ndash; constructii si terenuri, aflate in domeniul privat al statului sau al municipiului Constanta si constituirea unui drept de administrare…

- O tanara streamer a gasit de curand rețeta succesului, fara prea mult efort. Aceasta caștiga sume impresionante de bani in timp ce se filmeaza dormind, iar mii de persoane platesc pentru a o privi in timp real. Cine este și cum arata modelul.

- Unul dintre cei mai populari streameri de pe platforma de e-sports Twitch, canadianul Felix Lengyel, cunoscut sub numele de xQc, a anuntat ca se alatura unei platforme de streaming rivale, Kick, ceea ce reprezinta o lovitura semnificativa pentru site-ul detinut de Amazon si un semn al relatiei tot…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in epilogul rundei cu numarul 6 din play-off. Dan Petrescu, antrenorul campioanei, crede ca rezultatul este unul injust. Dan Petrescu a ras de erorile din defensiva formației sale și a remarcat un singur fotbalist, pe Alin Fica (21 de ani). Antrenorul campioanei…

- Continue reading Topul salariilor pe judete: Capitala si Clujul platesc cel mai bine, iar Timisul si Sibiul au crescut cel mai mult salariile. La polul opus, angajatii din 36 de judete castiga mai putin de 4.000 de lei net pe luna at Info real.

- Gheorghe Hagi este acționar și angajat la Farul, iar salariul lui de antrenor este foarte mic. Fostul internațional a acordat un interviu in care a dezvaluit cat caștiga in fiecare luna, dar a recunoscut ca, in funcție de performanțe, primește anumite bonusuri. Cel mai puternic rival, Dan Petrescu,…