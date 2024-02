Stiri pe aceeasi tema

- Daca vom constata ca alimentele care au fost scoase din lista vor avea cresteri excesive ale prețurilor, se va interveni ”imediat” cu un act normativ pentru plafonare, a anunțat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , dupa ședința Executivului. „Aceasta decizie s-a luat in dialog cu retailerii…

- Miercuri, 24 ianuarie 2024, in ziua cand sarbatorim Unirea Principatelor Romane, se oficiaza Sfanta Liturghie la Catedrala Patriarhala și Te Deum in toate bisericile din Partriahia Romana . De asemenea, in bisericile ortodoxe, clopotele vor fi trase timp de un minut, mai anunța Basilica.ro Dupa liturghia…

- Pensia de urmaș se ofera in anumite condiții, fiind influențata de diverși factori, inclusiv durata casatoriei. Casa Naționala de Pensii Publice a venit cu clarificari cu privire la condițiile pe care soțul supraviețuitor trebuie sa le indeplineasca pentru a primi pensia de urmaș. Iata care sunt acelea!…

- Laura Dragomir a vorbit la Dialogurile Puterii despre putere, despre cum trebuie ea caștigata și despre cum o folosim la vot. Laura Dragomir, specialist in comunicare, ne spune la Dialogurile Puterii ca ”Puterea este o valoare”. ”Puterea nu ți-o da nimeni, ea trebuie caștigata, sa zicem. Am caștigat…

- Parohia Micșuneștii Mari din localitatea Nuci a fost gazda unui eveniment special coordonat de catre Consiliul Județean Ilfov. Copii au simțit din plin spiritul Craciunului, impodobind bradul și bucuranudu-se de cadourile primite. La ora 11, cei mici i-au intampinat pe oaspeți cu un zambet cald. Dupa…

- Elevii Școlii Gimnaziale din Cernica au avut ocazia de vedea cum decurge o zi din viața unui jurnalist. Aceștia au mers in studiourile redacțiilor de știri ale Televiziunii Romania TV, Antena 3 și Metropola TV, insoțiți de cadrele didactice. ”Zeci de copii ai claselor gimnaziale din Cernica (Tanganu),…

- Primarul din Iași ceruse stramutarea procesului din Dosarul „Flux”, dar judecatorii nu au fost de acord. Decizia judecatorilor ICCJ a fost luata joi si este definitiva. Totodata, edilul iesean a fost obligat de instanta sa achite cheltuielile de judecata. Daca ICCJ ar fi admis cererea de stramutare,…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra pericolului reprezentat de rujeola la nivel global, anul trecut inregistrandu-se noua milioane de cazuri și 136.000 de decese. Rujeola este o boala foarte contagioasa, care se transmite ușor prin tuse, stranut și secreții nazale. Concret: numarul cazurilor…