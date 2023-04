Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2. Antrenorul oltenilor a criticat in termeni duri modul in care a fost arbitrat duelul din Banie. In urma infrangerii cu FCSB, cei de la Universitatea Craiova au șanse mici sa mai caștige titlul, fiind la o distanța de 8 puncte de liderul Farul. […] The post Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului din Universitatea Craiova – FCSB 1-2: „Jenant! Nici Basescu nu a avut campanie cum a avut FCSB in aceasta saptamana” appeared first on Antena Sport .