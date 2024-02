Eugen Neagoe: „La Miercurea Ciuc ne vom bate pentru cele trei puncte”

Stiri pe aceeasi tema

- Spuneți-ne, va rugam, cateva cuvinte despre aceasta perioada de pregatire? Cum au decurs antrenamentele? – Totul a fost in regula. Am avut și perioade cand am putut sa ne antrenam și pe teren bun, bunicel, pentru aceasta perioada, și aici ma refer la perioada din cantonamentul de la Curtea de Argeș,…

- Federația Romana de Fotbal și televiziunile deținatoare de drepturi tv au stabilit programul transmisiunilor rundei cu numarul 16 din Liga 2, prima din 2024. Partida AFK Csikszereda Miercurea Ciuc-FC Argeș va avea loc luni, 26 februarie, de la ora 17.00, pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, confruntarea…

- Sambata, 3 februarie, FC Argeș a caștigat cu 1-0 meciul amical jucat in deplasare, cu Concordia Chiajna, echipa tot de Liga a II-a. A fost a treia victorie din tot atatea partide de verificare din aceasta perioada, primele doua disputandu-se la baza sportiva de la Valea Iasului, in compania echipelor…

- Intrebat despre faptul ca in ultima perioada antrenorul principal Eugen Neagoe a promovat mai mulți copii de la Centrul de copii și juniori la echipa mare, Bogdan Vișan, antrenorul coordonator al Centrului de copii și juniori de la FC Argeș, ne-a declarat: ”Faptul ca mai mulți jucatori de la Centrul…

- ACS FC Brașov Steagul Renaște a fost depunctata cu 14 puncte din cauza neachitarii restanțelor catre mai mulți fotbaliști. Formația din al treilea eșalon risca noi sancțiuni pe 17 ianuarie. Fotbalul din Brașov este intr-o continua prabușire. FC Brașov a retrogradat la finalul stagiunii trecute și s-a…

- Cum comentezi ultimele rezultate ale echipei, cu Eugen Neagoe antrenor principal? – Odata cu venirea lui Mister s-a simțit, așa, o schimbare in bine, am facut atunci pregatirea la Curtea de Argeș, și fizica, și tactica, iar despre rezultate ce aș putea sa spun? Cred ca este cea mai rea perioada de cand…

- Mijlocașul central Alexandru Rauța (31 de ani) și-a reziliat contractul cu cei de la FC Argeș și devine al doilea jucator care pleaca de la echipa de la instalarea lui Eugen Neagoe, dupa Facundo Rizzi. Contactat de GSP.ro, Alexandru Rauța a explicat ca rezilierea a venit pe cale amiabila și nu a existat…

- „Voi face tot ce depinde de mine sa construim o echipa puternica” – a spus miercuri, 29 noiembrie, intr-o conferința de presa, antrenorul Eugen Neagoe, care a prefațat cu aceasta ocazie meciul de joi seara (30 noiembrie), de la ora 20, ultimul din acest an al alb-violeților de la Campionii FC Argeș…