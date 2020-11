Stiri pe aceeasi tema

- Citu: ”IMM Invest este cel mai de succes program. Daca va fi nevoie, plafonul de garantii va fi marit.” Cați bani au primit firmele afectate de pandemie IMM Invest este cel mai de succes program, dupa ce plafonul de 15 miliarde de lei garantii a fost epuizat si apoi crescut la 20 de miliarde…

- De asemeni îi preocupa și recuperarea grabnica a angajaților care au fost deja infectați. Una dintre practicile adoptate este stimularea angajaților cu produse care întaresc imunitatea în general, dar cele mai apreciate sunt cele care întaresc imunitatea plamânilor…

- Institutiile financiare din zona euro au redus accesul companiilor la credite in trimestrul trei din 2020, iar tendinta este de inasprire suplimentara, deoarece sunt din ce in ce mai ingrijorate de cresterea numarului de noi cazuri de coronavirus pe plan global, arata datele unui studiu publicat…

- Doi senatori USR i-au cerut ministrului Sanatații sa spuna ce angajari s-au facut in ultima perioada in Direcțiile de Sanatate Publica și sa prezinte mai multe date, punctuale, legate de aceste acțiuni. Intr-o postare facuta pe pagina de internet a USR , senatorul Adrian Wiener și colega lui, senatoarea…

- Sute de tineri au ales sa-si pregateasca ziua cea mare, chiar daca nuntile ar putea fi interzise, iar petrecerile cu sute de invitati au devenit de mult doar o amintire. La targurile de profil oferta a fost si ea adaptata vremurilor. Rochiile albe de mireasa ar putea fi inlocuite de costume lejere.

- Autoritatile din Singapore se tem ca oamenii vor amana sa-si mareasca familia in aceasta perioada plina de incertitudini, asa ca au decis sa ofere tinerilor parinti bonusuri in valoare de 10.000 de dolari. Potrivit BBC, Singapore, care are una dintre cele mai mici rate ale natalitații din…

- Muzeele bucurestene au resimtit din plin, in aceasta vara, efectele generate de pandemia de coronavirus. Desi s-au redeschis in luna mai, la finalul starii de urgenta instituite in Romania, nu au putut recupera prea mult din numarul vizitatorilor care le treceau pragul in anii trecuti. Cu putine exceptii,…

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre situația economica a Romaniei din prezent, dar și din viitorul apropiat. Ministrul Finanțelor spune ca „vom avea o perioada dura”, dar „nu cum au prezis Ciolacu, Ponta, Tariceanu, plus instituții internaționale, banci și comisii”. Cițu s-a referit la situația economica…