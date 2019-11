Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a susținut, marți, o conferința de presa de doua ore și jumatate, in cadrul careia a raspuns intrebarilor jurnaliștilor. La un moment dat, candidatul PSD la alegerile prezidențiale le-a cerut celor prezenți sa ii verifice tocul de ochelari pentru a se asigura ca nu are casca sau microfon.…

- Turul II al alegerilor prezidențiale din Romania va avea loc in aceasta duminica, așa ca cei doi candidați, actualul lider de la Cotroceni, Klaus Iohannis, și fostul premier Viorica Dancila, au incercat, pe ultima suta de metri, sa-si convinga concetațenii sa-i voteze.

- Aproape 10 persoane au protestat, marți seara, in fața sediului Bibliotecii Centrale Universitare, cerand o dezbatere reala intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila, candidații la alegerile prezidențiale. Protestatarii s-au adunat in fața Bibliotecii Centrale Universitare (BCU), in timpul dezbaterii…

- Viorica Dancila a facut o gafa in timpul dezbaterii pe care a organizat-o, marți seara, la Palatul Parlamentului, inainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, ce va avea loc duminica, 24 noiembrie.

- Prezidentiabilul PSD Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena3, ca nu stie inca daca va merge la dezbaterea organizata de presedintele Klaus Iohannis cu jurnalisti si formatori de opinie si si-a exprimat speranta ca acesta sa fie sfatuit sa isi invite contracandidatul la o dezbatere, declarandu-se…

- Guvernul va adopta o hotarare privind deblocarea examenului de rezidentiat, dupa ce va verifica daca acest lucru este posibil, a declarat, luni, premierul demis Viorica Dancila, potrivit Agerpres. Intrebata, la Palatul Parlamentului, de ce nu da Guvernul o hotarare pentru deblocarea rezidentiatului,…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca pozitiile publice ale ministrului demis al Justitiei, Ana Birchall, privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt pareri personale si nu reprezinta punctul de vedere al Guvernului sau al PSD. Dancila a adaugat ca situatia…

- Intrebata daca isi va da demisia din functia de prim-ministru in eventualitatea in care motiunea de cenzura va trece, Viorica Dancila a declarat: Nu! Repet. Aceasta motiune nu va trece. Daca luam scenariul ca trece motiunea ne vom continua lupta si vom urmari ce va face fiecare guvern. Eu sunt un…