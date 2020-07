"Eu, Ennio Morricone, am murit", afirmă maestrul italian în…

"Eu, Ennio Morricone, am murit", afirma celebrul compozitor italian in debutul scrisorii de adio pe care a lasat-o rudelor si prietenilor si in care artistul isi reitereaza dragostea fata de sotia lui, Maria, relateaza luni EFE.



Ennio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme celebre, a murit luni dimineata la o clinica din Roma, unde era internat pentru complicatii aparute dupa ce suferise o fractura de femur.



Imediat, la portile clinicii Campus Bio Medico din Roma au aparut grupuri de jurnalisti, iar avocatul si prietenul lui Morricone, Giorgio Assumma, a iesit…