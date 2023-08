Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Etiopiei a declarat vineri stare de urgenta dupa saptamani de tensiuni tot mai mari si lupte intre militia Fano, o fosta aliata a armatei federale, și trupele etiopiene in regiunea Amhara din nord-vestul tariii.

- Guvernul s-a reunit in ședința, joi, pentru a emite o Ordonanța de Urgența privind creșterea cu 1.000 de lei brut, lunar, a salariului pentru cadrele didactice, și 400 de lei brut, lunar, pentru cele nedidactice. Sindicaliștii anunța ca de marți vor continua acțiunile de protest.

- Guvernul din Peru a declarat duminica stare de urgenta pentru 60 de zile in 131 de districte din cauza ''pericolului iminent'' cauzat de posibila sosire in regiune a fenomenului El Nino, informeaza Xinhua.Potrivit unui decret publicat in ziarul oficial El Peruano, districtele vizate se afla in noua…

- Fotbalul este in stare de șoc, dupa ce portarul celor de la PSG, Sergio Rico, a ajuns de urgența la spital. Acesta ar fi suferit un accident in timpul unei partide de calarie și a fost transportat cu elicopterul la spital, acolo unde este internat in stare foarte grava.Sergio Rico se afla in orașul…

- Prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca Guvernul va finaliza in luna iunie o inițiativa pentru modificarea cadrului legislativ, in urma careia va fi creat instrumentul de „ordonanța de urgența”, astfel incit sa nu mai fie nevoit de fiecare data sa vina catre deputați cu solicitarea de prelungire a…

- Guvernul de la Chișinau va cere vineri Parlamentului prelungirea cu inca 60 de zile a starii de urgența. De la declanșarea razboiului in Ucraina, Republica Moldova se afla in permanenta stare de urgența.