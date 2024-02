Etalon de bună practică în medicina veterinară. Pet Stuff – Fără stres, pentru animalele noastre @ O investiție in oameni pasionați, profesioniști care se specializeaza continuu, dotare de top, servicii medicale complete, cazuri rezolvate cu succes, familii fericite In luna ianuarie a.c., s-au implinit cinci ani de cand a fost deschis in București, in sector 6, cel mai mare spital veterinar non-stop, etalon in medicina veterinara, daca ne referim doar la echipa medicala, servicii, dotari, perfecționare continua, disponibilitate, capacitate, toate sub deviza stabilita inca de la inceputul activitații lor de tinerii medici implicați – ”Din respect pentru viața, indiferent daca pacienții au… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

