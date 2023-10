Stiri pe aceeasi tema

- Franta se confrunta cu cea mai calduroasa luna septembrie din istoria inregistrarilor sale meteorologice, dupa temperaturi exceptional de ridicate care au fost inregistrate si pe timpul verii pe fundalul incalzirii climei globale in 2023. Anunțul a fost facut de agentia nationala de meteorologie din…

- Ziua de marți, 22 august, se prognozeaza o zi extrem de fierbinte, caracterizata de disconfort termic accentuat și caldura sufocanta. Mercurul in termometre va atinge un varf de 37 de grade Celsius. Specialiștii in meteorologie au emis in prima parte a acestei saptamani o noua avertizare caniculara…

- Recentele valuri de caldura ar putea amputa Produsul Intern Brut mondial cu aproape 0,6 puncte procentuale in 2023, arata o estimare realizata de compania germana Allianz Trade, lider mondial in asigurarea creditelor comerciale, potrivit careia avansul economiei chineze ar putea fi cu 1,3 puncte mai…

- Recentele valuri de caldura ar putea amputa Produsul Intern Brut mondial cu aproape 0,6 puncte procentuale in 2023, arata o estimare realizata de compania germana Allianz Trade, lider mondial in asigurarea creditelor comerciale, potrivit careia avansul economiei chineze ar putea fi cu 1,3 puncte mai…

- Temperaturile au depașit in mod constant 40 de grade Celsius in aceasta saptamana in țarile din sudul și estul Europei, iar pentru unele zone, cum ar fi Sicilia, nu exista nici un ragaz. Italia s-a copt sambata la 46 de grade Celsius, potrivit Met Office, iar temperaturile nocturne de 29 de grade nu…

- O așa-numita cupola de caldura a transformat viața intr-un coșmar pentru mai bine de 100 de milioane de americani. De la o coasta la alta, oamenii sufera din cauza temperaturilor care depașeșc pe alocuri 45 de grade Celsius. Las Vegas și Phoenix sunt cele mai afectate, dar numarul zonelor cu probleme…

- Un nou val de canicula afecteaza Italia. Temperaturile au atins 39 de grade Celsius in multe regiuni și vor crește in aceasta saptamana. Consumul de inghețata a explodat la Roma, iar plajele italiene sunt luate cu asalt.

- In intervalul menționat conform prognozelor meteorologice, se așteapta temperaturi maxime cuprinse in general intre 34 și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, in special in zonele de campie. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați, indicand…