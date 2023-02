Estonia va lua o „cantitate semnificativă” de muniții în 2024 Estonia urmeaza sa comande o „cantitate semnificativa” de muniții care va fi livrata in 2024, pentru a crește distanța atacurilor sale, a declarat sambata Ministerul Apararii. Membrul NATO și al Uniunii Europene a declarat pe 8 februarie ca este de parere ca Rusia are inca puterea de a exercita „o presiune militara credibila” asupra regiunii baltice, unde riscul de securitate a crescut pe termen mediu și lung, scrie stiripesurse.ro . „Munițiile vagabonde”, numite și „drone kamikaze”, se indreapta spre ținta lor inainte de a se prabuși cu viteza și de a detona la impact. Estonia va lua o „cantitate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

