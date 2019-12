Foto : Eugen Luchianiuc Eugen Luchianiuc este de cațiva ani cu soția și cele doua fiice in Tallinn, Estonia. Acolo fetele lui frecventeaza o gradinița municipala pentru care achita lunar 66 de euro pentru fiecare. Chiar cu o saptamana inainte de publicarea rezultatelor testelor PISA, Eugen a vizitat cateva instituții de invațamant dintr-o suburbie a orașului Tallinn. Acesta a putut vedea o gradinița-model, o școala gimnaziala din Peetri și o școala profesionala estoniana din regiunea Harju. Eugen ne povestește ca in Estonia toți cei care predau in instituțiile de invațamant sunt profesori. De…