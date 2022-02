Estimări optimiste privind turismul global, în 2022 Pe masura ce tot mai multe tari anunta planuri de redeschidere, estimarile privind turismul global sunt tot mai optimiste. In acest an, calatoriile si turismul ar putea sa genereze 8,6 trilioane de dolari la nivel global, potrivit unei noi cercetari realizate de World Travel & Tourism Council. Chiar daca pandemia inca nu s-a incheiat, oamenii continua sa calatoreasca, iat tot mai multe țari relaxeaza restricțiile, arata Mediafax. Tonul a fost dat de Danemarca, țara a carei populatie are o rata ridicata de vaccinare de 81%, și care a devenit primul stat din UE care a ridicat toate restrictiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate restricțiile impotriva COVID vor fi eliminate incepand cu 9 februarie in Suedia, ca urmare a procentului ridicat al populatiei vaccinate si a unui pericol mai mic reprezentat de varianta Omicron, mai blanda, a anunțat joi guvernul suedez, citat de EFE și Agerpres . „A venit vremea sa deschidem…

- Danemarca a eliminat de marti, 1 februarie, toate restrictiile impotriva COVID-19, inclusiv obligativitatea de a purta masca sanitara, devenind, astfel, prima tara din Uniunea Europeana care adopta o astfel de decizie, relateaza BBC.

- Toate restricțiile impotriva SARS-CoV-2 sunt de domeniul trecutului in Danemarca incepand de astazi, 1 februarie, dupa ce autoritațile au incetat sa considere virusul ca fiind unul „critic pentru societate”, chiar daca incidența cazurilor noi ramane ridicata in contextul raspandirii variantei Omicron,…

- Danemarca devine prima țara din Uniunea Europeana care elimina restricțiile anti-COVID-19. Decizia a fost luata in urma recomandarilor autoritaților specializate și este susținuta de toate partidele politice.Aproximativ 82% din populația Danemarcei este vaccinata cu schema completa. Acest lucru se intampla…

- Danemarca intenționeaza sa ridice toate restricțiile anti-Covid-19 la 1 februarie, in ciuda unui numar record de cazuri noi determinate de apariția subvariantei BA.2 a variantei Omicron, considerand suficienta acoperirea sa ridicata de vaccinare, a anunțat ministrul Sanatații. „Imi doresc (…) ca de…

- Dupa ce au fost inchise timp de o luna, in Danemarca, s-au redeschis, duminica, locurile de divertisment si culturale, in contextul relaxarii restrictiilor anti-COVID-19, in pofida unui numar mare de contaminari, informeaza dpa. Decizia se refera la muzee, gradini zoologice, parcuri de divertisment,…

- Noile restrictii pentru combaterea COVID-19, in vigoare in Grecia de la inceputul lunii, vor fi prelungite, a anuntat miercuri guvernul grec, informeaza dpa. Restrictiile urmeaza sa ramana in vigoare inca minimum o saptamana dupa data limita prevazuta initial, de 16 ianuarie. Restaurantele, barurile…

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta Omicron a noului coronavirus se extinde iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, potrivit unui anunt al Consiliul International al Asistentelor Medicale. Consiliul Internațional evidențiaza și ca tarile occidentale…