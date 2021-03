Ești vaccinat? Nu te relaxa Specialiștii in boli infecțioase atrag atenția ca vaccinarea anti-COVID-19 nu trebuie sa induca o stare exagerata de relaxare in randul populației. Coordonatorul centrului-pilot de vaccinare de la Constanța, medicul Sorin Rugina, spune ca și persoanele vaccinate pot lua și transmite coronavirusul. De aceea, masurile de protecție trebuie respectate in continuare. „Vaccinul iti da o anumita senzație, dincolo de acțiunea lui – ca unul da mai mulți anticorpi – dar asta nu exclude posibilitatea de a purta virusul. Nu te imbolnavești, dar poți sa duci virusul si atunci portul maștii ramane obligatoriu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medic: Masurile de protecție trebuie respectate și de catre cei vaccinați Foto: facebook/Ro Vaccinare. Specialiștii în boli infecțioase atrag atenția ca vaccinarea anti-COVID-19 nu trebuie sa induca o stare exagerata de relaxare în rândul populației. …

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, miercuri, dupa o vizita la centrul de vaccinare de la Romexpo, ca au fost amenajate 24 de cabinete pentru vaccinarea cadrelor didactice, dintre care 16 sunt pentru vaccinul AstraZeneca, iar opt pentru vaccinul Pfizer, conform News.ro.…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID, medicul militar Valeriu Gheorghița, a spus vineri seara la Digi24 ca vaccinarea persoanelor din etapa a III-a ar putea incepe in luna aprilie, iar inscrierile in platforma ar urma sa inceapa in martie. Medicul a explicat ca vor fi create listele…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat vineri seara, la Digi 24, ca saptamana viitoare incepe vaccinarea cu prioritate a personalului din invațamant. Dascalii nu mai trebuie sa se inscrie in platforma, a mai anunțat președintele CNCAV.„Este un element important pe care l-am…

- Intrebat care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, medicul Alexandru Rafila a a declarat ca ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l considera un vaccin suficient pentru o persoana ca el, care a trecut deja prin infectarea cu Covid-19. “Aș alege vaccinul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anunțat, vineri, ca vor fi impuse sancțiuni pentru responsabilii centrelor de vaccinare care vor folosi doze de vaccin pentru persoane care nu se incadreaza in aceasta etapa. “De saptamana viitoare vom avea si sanctiuni foarte clare, in primul rand pentru cei…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca vaccinul nu previne moartea din alte cauze, facand referire la batranii din Norvegia care au decedat dupa ce s-au vaccinat. Specialistul spune ca in acest moment nu exista vreun semnal privind o relatie…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a fost vaccinat marți dimineața, la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 de la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Carol Davila”, unde este medic primar boli infecțioase, informeaza g4media . Declarațiile…