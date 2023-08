Eşti liceean? Aflã cum poţi studia gratuit în SUA! American Councils for International Education a anuntat astazi ca liceenii romani care doresc sa studieze in SUA se pot inscrie gratuit la programul educational Future Leaders Exchange Program (FLEX), finantat de Departamentul de Stat de la Washington, pana pe 28 septembrie. FLEX isi propune sa ofere gratuit liceenilor romani, inclusiv celor cu dizabilitati, sansa de a studia la un liceu american si de a locui impreuna cu o familie americana pe parcursul anului scolar 2024 – 2025.La acest program se pot inscrie liceeni care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au cetatenie romana, sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Burse FLEX 2024-2025: elevii de liceu din Romania pot studia gratuit un an in SUA. Au inceput inscrierile. Condițiile Burse FLEX 2024-2025: Liceenii romani se pot inscrie pana in 28 septembrie 2023 pentru burse de schimb de experiența in America. Este vorba despre programul educațional FLEX, finanțat…

- O pulberea alba gasita in incinta Casei Albe duminica seara, a fost identificata de departamentul de pompieri din Washington ca fiind cocaina. Secret Service a confirmat pentru Reuters ca a fost gasit un „obiectt necunoscut”, ceea ce a dus la inchiderea unei parti a Casei Albe, dar pentru alte intrebari…

- Traficantul de arme rus eliberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe vedeta americana de baschet Brittney Griner a fost ales candidat al unui partid de extrema-dreapta la alegeri regionale din Rusia, a anuntat duminica agentia de presa de stat RIA, citata…

- Donald Santini, in varsta de 65 de ani, a aparut de mai multe ori in emisiunea de televiziune „America's Most Wanted” (Cel mai cautat din America) și ar fi folosit 13 identitati false pentru a se sustrage arestarii pentru uciderea unei femei de 33 de ani din Florida, in 1984, au transmis vineri autoritatile,…

- Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și iși propune sa ofere liceenilor din Romania ocazia de a studia la un liceu american și de a locui impreuna cu o familie americana pe parcursul anului școlar 2024-2025. Participarea la Programul…

- American Councils for International Education anunța deschiderea anunța deschiderea sesiunii de pre-inscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025 Ambasada Statelor Unite […]

- American Councils for International Education anunta deschiderea sesiunii de pre-inscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025 Ambasada Statelor Unite in Romania si American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educatie Internationala) invita…

- Liceenii romani pot studia un an in SUA. Condiții de participare la FLEX 2024-2025 Ambasada Statelor Unite in Romania alaturi de American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internaționala) și de Ministerul Educației Naționale invita liceenii cu cetațenie romana…