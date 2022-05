Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Vladimir Putin isi sustinea discursul de la parada militara din Piata Rosie, organizata traditional pe 9 mai de Kremlin pentru a-si aroga victoria impotriva Germaniei naziste si a stimula nationalismul in Rusia, presedintele rus era criticat pe un site de stiri pro-guvernamental din cauza…

- Luni, 9 mai, incepe o noua saptamana in care sunetul bombardamentelor rusesti rasuna in Ucraina. Cu ocazia „Zilei Victoriei”, Vladimir Putin a organizat o parada grandioasa in Piata Rosie din Moscova, iar fortele occidentale sunt in alerta maxima. Ar putea fi ziua care va schimba decisiv cursul confruntarilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Zi importanta in Rusia, care marcheaza 77 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste. Totul, in timp ce forțele rusești lupta impotriva ucrainenilor, intr-unul dintre cele mai sangeroase conflicte in Euro

- Pe masura ce se apropie ziua de 9 mai, data la care este celebrata victoria in 1945 contra Germaniei naziste și aleasa de Vladimir Putin pentru a celebra ipotetica sa victorie impotriva Kievului, liderul de la Kremlin si-a indesit aparițiile și discursurile publice. Miercuri, domnia sa a rostit un discurs…

- Viktor Orban i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin incetarea focului in Ucraina și a anunțat ca liderul de la Kremlin a fost de acord sa participe la discuții de pare in Ungaria, alaturi de președinții Ucrainei și Franței și cancelarul Germaniei. Viktor Orban a declarat miercuri ca a avut o lunga…

- Muzica n-are granițe! Excentricul rapper rus Alișer Valeiev, 24 de ani, cunoscut ca MorgenShtern, a lansat videoclipul piesei „12”, dedicata razboiului din Ucraina. In melodie, el face apel la „pace și prietenie”, scrie publicația ucraineana Fokus.Clipul incepe cu o injuratura rostita de un jurnalist…