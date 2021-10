Sistemul privat de sanatate se va pune in slujba celui public. Ambulantele private vor raspunde in perioada urmatoare la apelul 112 pentru a ajuta sectorul public, in contextul pandemiei de Covid-19, a anunțat, marți, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan. Criza din sanatate prin care trece tara noastra a dus la […] The post Este surprinzator cine le va raspunde la telefon, la 112, romanilor bolnavi de Covid-19! first appeared on Ziarul National .