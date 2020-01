Stiri pe aceeasi tema

- Pretul aurului pe pietele internationale a crescut puternic dupa uciderea generalului iranian Qasem Soleimani. Aurul a atins maximele ultimelor patru luni, arata o analiza a site-ului Investing.com, transmite Mediafax . Cotatia futures a metalului galben la bursa de marfuri de la New York (COMEX) a…

- Exista o varietate de factori care contribuie la sanatatea si fericirea populatiei unei tari. De obicei, cele mai sanatoase tari sunt cele dezvoltate, acestea avand rate mai mici de poluare, acces la asistenta medicala de calitate si la apa potabila curata si sigura. Tarile cu o rata scazuta a sanatatii…

- Foametea este în creștere la nivel global Anul 2019, cu seria sa de incendii, seceta, episoade de canicula si uragane, se numara printre primii trei cei mai caldurosi ani înregistrati din 1850 si încheie un deceniu de ''caldura exceptionala'', a anuntat marti ONU cu ocazia…

- Noile studii facute privitor la disparitia omului de Neanderthal au ajuns la concluzia ca primii locuitori ai Europei nu ar fi disparut din cauza invaziei Homo Sapiens, veniti din Africa, ci din cauza… ghinionului, potrivit rador.ro.Populatia neanderthaliana era atat de restransa la vremea…

- ExxonMobil accelereaza cea mai mare vanzare de active din ultimele decenii. Lasa Romania, Germania și Norvegia pentru Guyana, Mozambic și Papua Noua Guinee Gigantul american ExxonMobil accelereaza cea mai mare vanzare de active din ultimele decenii, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si…

- Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul comunitar, produsul intern brut (PIB) al zonei euro va creste cu 1,1% in 2019 si cu 1,2% in 2020 si 2021. Fata de previziunile economice din vara anului 2019 (publicate in iulie), previziunile de crestere au scazut cu 0,1 puncte…

- Schimbarea climatica are o serie de efecte negative care afecteaza intreaga planeta, printre care și creșterea nivelului marii. Noi studii arata ca nivelul marii crește, la nivel global, intr-un ritm alert. In cursul secolului 21, cercetatorii estimeaza ca apele marilor și oceanelor vor crește intre…