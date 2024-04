Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale și europarlamentare vor fi organizate exact peste doua luni de zile, in 9 iunie 2024. Pregatirile in cadrul partidelor politice sunt in toi pentru ca totul sa iasa așa cum și-au propus.

Liderul formatiunii Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi, la Targu Mures, ca someaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ...

Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi, 28 martie, la Bistrita, ca a avut consfatuiri cu 30 de formatiuni politice neparlamentare, cu care ar urma sa formeze "un bloc comun, democratic"

- Biroul Politic National al PNL a stabilit, marti, coordonatorii echipelor de campanie ale Partidului National Liberal pentru alegerile locale, europarlamentare si prezidentiale. Acestia sunt: Florin Roman – pentru alegerile locale, Rares Bogdan – pentru alegerile europarlamentare si Dan Motreanu – pentru…

Ministrul Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, Peter Szijjarto, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca guvernul de la Budapesta nu se va implica in campania electorala din Romania, insa va "tine pumnii" pentru ca UDMR sa obtina un rezultat bun.

- Președintele Senatului și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni seara, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca alegerile prezidențiale au fost devansate pentru a nu se suprapune cu alegerile generale și astfel romanii sa ințeleaga „pentru ce se face campanie” electorala.

Andy Murray l-a invins pe Denis Shapovalov in primul tur de la Dubai și a devenit al 5-lea jucator din istorie ...

Un exemplu de cum ar trebui abordate problemele in campania electorala pentru Parlamentul European o ofera chiar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.