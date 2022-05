Este Paștele Blajinilor sau Paștele celor Morți. Toate cimitirele creștin-ortodoxe se umplu de oameni care vor sa iși pomeneasca rudele trecute in neființa. Ca și in alți ani, credincioșii care nu pot ajunge astazi la morminte, au dat de pomana inca de ieri. Tradiția spune ca de Paștele Blajinilor, gospodinele gatesc cozonaci, vopsesc oua roșii și curața locurile de veci. Inca de duminica, in Cimitirul Eternitatea din Galați s-au adunat mii de oameni. In sacoșe sau coșuri de nuiele, au adus bucate pe care le-au impartit pentru pomenirea rudelor decedate. “Cozonac, oua roșii și ce mai ai in…