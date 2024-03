Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Jandarmeriei anunța organizarea unui concurs pentru ocuparea de posturi de subofițer vacante – specializarea conductor caine serviciu. Posturile scoase la concurs la Cluj: subofițer operativ principal prevazut cu gradul de Plutonier adjutant sef – arma: Jandarmeria Romana, unitatea:…

- Ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care le-a cerut marti europenilor „sa nu fie lasi” in fata „fortei de neoprit” a Rusiei, nu ajuta Ucraina pe campul de lupta si nici aliatii acesteia, a remarcat ministrul german al apararii, Boris Pistorius, potrivit AFP, preluata de Agerpres.

- Taylor Fritz (26 de ani, 10 ATP) a primit criticile fanilor din cauza unui mesaj apreciat pe rețelele de socializare. Jucatorul american susține ca a apasat butonul de like din greșeala. Sean Strickland, unul dintre cei mai in voga sportivi din UFC, a devenit tot mai activ in spațiul public. Aparițiile…

- O lume intreaga il cunoaște, insa puțini sunt cei care ii știu intreaga poveste de viața. J Balvin a avut o alta meserie inainte de a ajunge un artist celebru. Iata in ce domeniu a lucrat cantarețul internațional!

- In aceasta dupa-amiaza au avut loc noi discuții la Ministerul Transporturilor, la care au participat reprezentanți ai principalelor asociații profesionale și nu dintre cei care protesteaza in țara. Patronatele spun ca au ajuns la un consens cu ministrul transporturilor și a fost semnat un protocol cu…

- DE NECREZUT … Iarna adevarata a venit la Barlad la inceputul acestui an, acoperind orasul cu zapada! Odata cu primii fulgi de nea au aparut si nemultumirile cetatenilor fata de felul in care SC Urbana, firma care preia gunoiale din oras, si-a facut datoria. Au fost de asemenea nemultumiti si de pasivitatea…

- Dupa ce a anunțat ca va face curațenie la varful ANAF și AVR, ministrul finanțelor, Marcel Boloș, spune ca la nivelul ministerului de Finanțe va fi inființat Institutul Național de Fiscalitate, dupa modelul Institutului Național de Magistratura, care va avea ca scop pregatirea de experți in domeniu.…