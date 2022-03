„Este mai în formă ca niciodată”. Cine spune așa ceva despre Putin Intr-o perioada in care unii lideri occidentali au pus sub semnul intrebarii starea fizica, dar și cea psihica a liderului de la Kremlin -Vladimir Putin, președintele Belarusului Alexander Lukașenko vine și face lumina: este „mai in forma ca niciodata” și iși indeplinește atribuțiile conform Constitției. Declarația a fost facuta pentru postul de televiziune japonez TBS. „Daca credeți ca președintele Putin este bolnav fizic sau ca I s-a intamplat altceva, ei bine, este mai viu decat noi toți. Ne va ingropa pe mulți dintre noi. Este o persoana apta și normala”, a spus Lukașenko. Acesta s-a laudat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

