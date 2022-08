Este legal să consumi ulei CBD în România? Statut legal Farmaciile din Romania pot vinde doar medicamente cu derivați de canabis, și nu canabis in sine. Consumul de canabis in Romania este limitat la forme standard de medicamente precum pastile, capsule și uleiuri. Canabisul este tratat in același mod ca și alte stupefiante – pacienții pot utiliza produse pe baza de canabis doar in baza unei rețete și doar atatat timp cat aceste produse conțin sub 0,2% THC. La sfarșitul lunii noiembrie 2019 Senatul Romaniei a adoptat un proiect de lege care prevede legalizarea canabisului pentru uz medical. Proiectul de lege se afla momentan in Camera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

