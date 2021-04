Esports: Nexus Gaming se luptă cu echipe din Europa Centrală și de Est în turneul Valorant Nations Circuit Echipa de VALORANT a Nexus Gaming va reprezenta Romania la campionatul VALORANT NATIONS CIRCUIT, primul turneu de VALORANT destinat jucatorilor din Europa Centrala și de Est. Competiția este organizata de Riot Games impreuna cu Polska Liga Esportowa și va incepe in aprilie. Opt echipe, una din Romania, una din Ungaria, doua din Cehia și alte patru din Polonia, se lupta pentru titlul de campioni. Premiile totale ale turneului sunt de 5.400 de euro. Echipa de VALORANT a Nexus Gaming Echipa de VALORANT a Nexus Gaming a fost inființata in ianuarie 2021 de catre ‘Every’ și un fost coechipier,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

