Un "numar important" de cazuri in care vaccinul anti-COVID-19 Janssen, administrat in doza unica, s-a dovedit un eșec, parțial sau nu, dupa ce au fost semnalate in Franta mai multe infectari dupa imunizare, a indicat luni Agentia franceza a Medicamentului (ANSM).„A fost raportat un numar important de cazuri de esec ale vaccinului Janssen, in special cu forme grave (deces, terapie intensiva) precum si o suprareprezentare a pacientilor vaccinati cu Janssen la terapie intensiva in doua spitale universitare la Marsilia (sud) si la Tours (vest)”, a anunțat ANSM in raportul sau periodic de supraveghere…