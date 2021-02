Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt marti (16 februarie) seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa. O portiune de dimensiuni reduse a conului vulcanului s-a prabusit. Erupția a adus o adevarata ploaie de pietre peste orașul Catania. Nu au fost raportate persoane ranite…

- Cel mai activ vulcan din Europa, Etna, a erupt in serii spectaculoase saptamana aceasta, aruncand in aer o cantitate insemnata de lava rosie fierbinte. Eruptia s-a produs seara, motiv pentru care lava a fost vizibila de departe. Vulcanul are peste 3.200 de metri si ofera acest spectacol de mai multe…

- Erupția vulcanului Etna de pe coasta de est a Siciliei italiene este caracterizata ca un spectacol fascinant. Unul dintre cei mai inalti vulcani din lume s-a activat acum doua saptamani.Seismologii dau asigurari, totusi, ca nu reprezinta o amenințare pentru localnici.

- Erupția a avut loc pe fondalul creșterii activitații celui mai mare vulcan din Europa, amplasat pe peninsula Sicilia din Italia. Institutul Național de Geofizica și Vulcanologie-Observatorul Etna precizeaza ca scurgeri de lava au fost observate pe panta de sud-est a craterului. Fii…

- Eruptia a avut loc la Craterul Halemaumau, informeaza autoritatile. De asemenea, observatorul vulcanului Kilauea a ridicat nivelul de alerta. "Vantul va impinge momenten cenusa spre sud-vest. Este probabil ca va cadea in districtul Kau din Wood Valley, Pahala, Naalehu si Ocean View. Ramaneti in interior",…

- Vulcanul Lewotolo din estul Indoneziei a intrat in activitate. Erupția, care trimite gaz și cenușa la o inalțime de 4000 de metri, este foarte puternica și a declanșat panica in randul oamenilor care traiesc in apropiere.

- Arheologii au descoperit ramașițele bine conservate a doi barbați care au murit in erupția vulcanica ce a distrus vechiul oraș roman Pompei in urma cu aproape doua mii de ani, scrie BBC.com.

- Corpurile aproape intacte a doi barbați care fugeau de eruptia vulcanului au fost descoperite in situl din orasul antic Pompei. Este vorba despre un nobil in varsta de 40 de ani infașurat intr-o mantie calda de lana și tanarul sau sclav intr-o tunica, informeaza Mediafax. Noua descoperire…