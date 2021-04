Erupție vulcanică pe insula Saint-Vincent din Caraibe FOTO VIDEO Vulcanul de pe insula Saint-Vincent din Caraibe a intrat în erupție vineri dimineața, ridicând frica de daune semnificative asupra acestei insule din Antilele Mici, cu peste 100.000 de locuitori, în timp ce evacuarea unei parți a populației era în curs, relateaza AFP.

"La 8:41 dimineața aceasta (12:41 GMT) a început o erupție exploziva la vulcanul Soufrière din Saint-Vincent. Este punctul culminant al activitații seismice care începuse pe 8 aprilie. Erupția este în curs", a spus a postat pe Twitter Centrul de Cercetari Seismice de la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

