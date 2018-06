Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt duminica pentru a doua oara in acest an. Aceasta noua erupție a lasat in urma 25 de morți și peste 20 de raniți, in timp ce autoritațile avertizeaza ca activitatea vulcanica va continua.

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…