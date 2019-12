Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Noua Zeelanda au inceput ziua cu un moment de reculegere pentru cele 18 victime dupa eruptia vulcanului pe White Island, care s-a produs in urma cu o saptamana. Doua dintre acestea inca nu au fost recuperate. Autoritatile cred ca victimele s-au inecat in mare.

- Echipele de scafandri, desfasurate in jurul vulcanului White Island din insula neo-zeelandeza, nu au gasit cadavrele ultimelor doua persoane date disparute in urma eruptiei care a avut loc luni 9 decembrie, relateaza duminica AFP. Dintre cele 47 de persoane care se aflau pe insula la momentul…

- Echipaje de scafandri au inceput sambata operatiunile de cautare a cadavrelor aflate in apele din jurul White Island, insula neozeelandeza afectata recent de eruptia unui vulcan care a ucis cel putin 16 persoane, informeaza AFP. Sub amenintarea unei noi eruptii, scafandrii locali incearca…

- Trupurile neinsufletite a sase turisti care au decedat la inceputul saptamanii in timpul eruptiei vulcanului White Island (Insula Alba) din Noua Zeelanda au fost recuperate, insa doua persoane sunt in continuare cautate, a anuntat politia vineri dimineata, citata de DPA. ''Operatiunea a decurs…

- Autoritatile neo-zeelandeze trebuie sa importe din Statele Unite peste 100.000 de centimetri de piele care vor costa peste un milion de dolari pentru a trata arsurile grave suferite de supravietuitorii eruptiei vulcanului Whakaari, in care si-au pierdut viata 16 persoane, relateaza joi EFE potrivi…

- Opt persoane sunt in continuare date disparute dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP preluate de Agerpres si b1.ro. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei…

- De teama unei intetiri a activitatii vulcanice, echipele de cautare si salvare nu au putut pune piciorul pe White Island (Insula Alba) din Noua Zeelanda unde opt persoane sunt date disparute in urma eruptiei de luni care a provocat sase victime, potrivit bilantului actualizat, informeaza Reuters. Politia…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 27 sunt disparuți dupa ce un vulcan a erupt în Noua Zeelanda. În momentul erupției, circa 50 de oameni erau pe sau în jurul insulei situate în nordul țarii, în golful Belșugului. Actualizare 10:50. Autoritațile au anunțat…