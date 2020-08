Barbatul care a inspirat celebrul film despre genocidul care a avut loc in 1994, in Rwanda, a fost arestat sub acuzația ca ar conduce o mișcare terorista, au anunțat oficiali citați de BBC. Paul Rusesabagina, etnic Hutu, a devenit cunoscut dupa ce filmul „Hotel Rwanda” a descris eforturile pe care le-a facut pentru a salva sute de etnici Tutsi pe care i-a adapostit la hotelul sau in timpul genocidului.