Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani din judetul Arad a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca, timp de 16 ani, si-a violat fiicele minore. Fata cea mare, care acum este majora, s-ar fi destainuit unor colegi, iar astfel Politia a deschis o ancheta, scrie News.ro

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…

- Gregorian Bivolaru a fost arestat, marți, in Franța, alaturi de alte 40 de persoane suspectate de abuzuri sub acoperirea lecțiilor de yoga, transmite presa franceza. O ampla ancheta judiciara a fost deschisa de Parchetul din Paris in iulie 2023 pentru abuz, rapire, viol și trafic de ființe umane, iar…