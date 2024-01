Erling Haaland va rata meciul cu Tottenham, dar este aproape de revenire

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 4 zile inainte de Tottenham - Manchester City, in „16-imile” Cupei Angliei, Erling Haaland (23 de ani) a revenit la antrenamentele cu grupul conduse de Pep Guardiola. Norvegianul ar putea evolua impotriva lui Spurs pe 26 ianuarie, de la ora 22:00, și sunt șanse sa il infrunte direct pe Radu Dragușin.…

- Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, va fi probabil indisponibil pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat managerul Pep Guardiola.O accidentare la picior l-a tinut pe Haaland, in varsta de 23 de ani, in afara terenului inca de la infrangerea cu Aston Villa din 6 decembrie, desi au…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a declarat ca Haaland, De Bruyne și Doku s-au antrenat bine și pot reveni curind in meciuri oficiale, chiar daca pentru partida de duminica din turul al treilea al Cupei Angliei prezența lor pe teren e incerta. Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola,…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a declarat ca Haaland, De Bruyne și Doku s-au antrenat bine și pot reveni curand in meciuri oficiale, chiar daca pentru partida de duminica din turul al treilea al Cupei Angliei prezența lor pe teren e incerta.Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola,…

- Atacantul norvegian Erling Haaland este asteptat sa revina in ianuarie la Manchester City. Sunt cateva saptamani de absenta pentru nordic, din cauza fracturii de stres de la picior, transmite EFE, citata de Agerpres . Haaland a pierdut ultimele sase partide ale campioanei Angliei, inclusiv cele de la…

- Atacantul norvegian Erling Haaland este asteptat sa revina in ianuarie la echipa de fotbal Manchester City, dupa ce lipseste de cateva saptamani din cauza fracturii de stres de la picior, transmite EFE.Haaland a pierdut ultimele sase partide ale campioanei Angliei, inclusiv cele de la Cupa Mondiala…

- Erling Haaland (23 de ani) lipsește și la meciul de azi cu Crystal Palace, dar spera sa poata reveni pe teren la Mondialul Cluburilor. Atacantul lui Manchester City s-a dat pe mana unui guru expert in biomecanica. Libanezul John Haddad il va pune pe picioare pe norvegian in Spania. Meciul programat…

- Manchester City și Liverpool au remizat sambata, scor 1-1, in etapa cu numarul #13 din Premier League. „Cetațenii” au deschis scorul prin Erling Haaland in minutul 27, dar „cormoranii” au obținut un punct grație golului reușit de Trent Alexander-Arnold in minutul 80. Pep Guardiola nu a facut nicio schimbare…