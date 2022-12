Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…

- Pep Guardiola a ieșit la atac, extrem de furios din cauza programului incarcat al echipei sale. Managerul lui Manchester City i-a criticat public pe șefii fotbalului, pe care i-a descris ironic drept “creierele mari”. Manchester City va juca impotriva lui Liverpool pe 22 decembrie, in optimile Cupei…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…

- Erling Haaland (22 de ani) și Isabel Haugseng Johansen (18 ani), jucatoare de fotbal la Bryne FK, ar forma un cuplu, informație dezvaluita astazi pe prima pagina a tabloidului „The Sun”. Erling Haaland profita de faptul ca Norvegia nu s-a calificat la Campionatul Mondial și petrece o vacanța de lux…

- Cristiano Ronaldo, un nou atac la Erik ten Hag. Starul portughez a vorbit si despre gestul din partida cu Tottenham, cand a plecat inainte de finalul meciului. Cristiano Ronaldo spune ca nu a fost singurul jucator de la Manchester United care a plecat inainte ca meciul cu Tottenham sa se termine. Insa…

- Florin Tanase a marcat din nou pentru Al-Jazira! Fostul capitan de la FCSB a ajuns la a treia reusita, de la transferul sau in Emirate, din vara trecuta. Florin Tanase a deschis scorul pentru Al- Jazira, in minutul 37, in confruntarea cu Al Nasr, din etapa a 9-a a campionatului din Emiratele Arabe Unite.…

- Zlatan Ibrahimovic s-a aratat „fermecat” de Erling Haaland. Starul norvegian din atacul lui Manchester City continua sa marcheze pe banda rulanta. Haaland a atras cuvinte de lauda inclusiv de la Ibrahimovic. Atacantul suedez a recunoscut ca ii place foarte mult stilul de joc al varfului de la City.…