Eritritol, unul dintre cei mai puternici factori de risc cardiac? Un inlocuitor al zaharului numit eritritol – folosit pentru a adauga in vrac sau pentru a indulci stevia, fructul calugarului și produsele keto, cu conținut de zahar redus – a fost asociat cu coagularea sangelui, accident vascular cerebral, atac de cord și moarte, potrivit unui studiu, anunța CNN. „Persoanele cu factori de risc existenți pentru boli de inima, cum ar fi diabetul, aveau de doua ori mai multe șanse de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral daca aveau cele mai ridicate niveluri de eritritol in sange”, arata un studiul, publicat in revista „Nature Medicine” și citat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

