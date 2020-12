Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va adopta reforme structurale pentru a invinge "triunghiul raului": ratele dobanzilor, inflatia si cursul valutar, a afirmat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca autoritatile de la Ankara sunt decise sa formeze un sistem bazat pe productie si forta de munca, transmite Reuters.…

- Turcia nu va renunta la achizitia de sisteme de aparare antiracheta S-400 rusesti si va lua masuri similare de raspuns dupa ce va evalua sanctiunile impuse de SUA din cauza acestei tranzactii, a declarat joi ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters. Intr-un interviu pentru postul de…

- Decizia, care se concentreaza pe sectorul apararii si care include Directoratul Industriilor Apararii (SSB) din Turcia, a fost criticata de Ankara, aliata in cadrul NATO, si va tensiona probabil si mai mult tensiunile dintre presedintele turc Tayyip Erdogan si statele occidentale. Ministerul turc de…

- Rusia se opune dorinței Turciei de a instala un post militar independent de observare pe teritoriul Azerbaidjanului, conform declarațiilor unei surse de la Ankara, citate de Reuters și Agerpres. Cele doua țari au convenit sa monitorizeze acordul de incetare a focului din Nagorno-Karabah, incheiat intre…

- Turcia va semna un contract in zilele urmatoare pentru achizitia a circa 20 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 al companiei chineze Sinovac Biotech, a declarat ministrul sanatatii, Fahrettin Koca, in parlament, precizand ca Ankara se mai afla in discutii pentru cumpararea de doze din vaccinul…

- Grecia a cerut miercuri Uniunii Europene sa reconsidere uniunea vamala cu Turcia ca reactie la activitatile Ankarei de explorare a gazelor in apele Mediteranei, deplangand ceea ce a calificat ca fiind ”fanteziile imperiale ale Turciei”, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia care…

- Bloomberg: Turcia va revizui in creștere datele privind rezerva de gaze din Marea Neagra, dupa ce a anunțat cea mai mare descoperire din istoria țarii Autoritatile turce ar putea revizui, in crestere, estimarile referitoare la depozitul de gaze naturale descoperit recent in Marea Neagra, informeaza…

