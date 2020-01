Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie turca urma sa se deplaseze luni la Moscova pentru a discuta despre situatia din Siria si Libia, zone asupra carora natiunile au puncte de vedere opuse, discutii despre care presedintele turc Tayyip Erdogan a spus ca vor determina cursul actiunii Turciei in regiune, relateaza Reuters,…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizand statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Turcia…

- Aproximativ 50.000 de persoane fug din provincia siriana Idleb in Turcia, a anuntat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand lipsa solidaritatii altor tari musulmane, mai inclinate, in opinia sa, sa se mobilizeze atunci cand este vorba despre trimiterea de armament, relateaza Reuters.Potrivit…

- Organizația pentru apararea drepturilor omului Amnesty International a informat vineri, prin intermediul unui raport, ca autoritațile de la Ankara au inceput deportarea a sute de refugiați sirieni aflați pe teritoriul Turciei in așa-zisa „zona de securitate” din nordul Siriei, potrivit Reuters, potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca ofensiva turca in nordul Siriei continua ”pana la atingerea obiectivelor” acesteia, in pofida indemnurilor Washingtonului de a-i pune capat, relateaza AFP.

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, l-a admonestat vineri pe seful statului turc Recep Tayyip Erdogan pentru faptul de a fi amenintat sa trimita milioane de refugiati sirieni in Europa si a criticat aspru ofensiva turca in nordul Siriei, apreciind ca destabilizeaza regiunea,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…