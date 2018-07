Erdogan si-a facut ginerele ministru de finante in guvernul fara premier pe care il conduce

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- O companie din Portugalia a creat un smartphone a carui carcasa este facuta partial din pluta, un material natural si regenerabil care se gaseste din abundenta in aceasta tara. Telefonul Ikimobile este astfel printre primele dispozitive de acest gen care folosesc si alt tip de material in…

- Capitala Finlandei, Helsinki, este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american. Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…