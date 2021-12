Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Turciei a coborat joi dobanda de referinta cu 100 de puncte de baza, pana la 14%, a patra decizie consecutiva de reducere a costului creditului, in conformitate cu politica economica neortodoxa a presedintelui Recep Tayyip Erdogan si in pofida prabusirii lirei, care a atins un minim…

- Numarul de vânzari de locuințe catre straini a crescut în luna noiembrie cu 48,4% în Turcia, ajungând la un nivel record în contextul în care prabușirea lirei turcești a facut locuințele din aceasta țara semnificativ mai ieftine pentru clienții cu valuta, relateaza…

- Presiunile politice din Turcia, create de presedintele Recep Tayyip Erdogan, au adus lira turceasca la cel mai mic nivel din toate timpurile. Astfel, moneda Turciei a coborat sub pragul de 14 lire pentru un dolar. Lira turceasca a coborat luni sub pragul de 14 lire pentru un dolar, pe fondul ingrijorarilor…

- Deprecierea lirei turcești in fața dolarului și inflația crescuta din ultimele luni, au scazut ratingul Turciei de la “stabil” la negativ”. Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a coborat, vineri, perspectiva pentru ratingul suveran al Turciei, de la “stabila” la “negativa”, ca urmare a…

- Politia din Turcia a gasit o bomba sub masina unui ofiter de politie, care urma sa faca parte din dispozitivul de securitate la un eveniment la care a participat presedintele Recep Tayyip Erdogan in estul Turciei, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu. Aparatul a fost observat…

- In urma unor videoclipuri care au devenit virale, guvernul turc a decis sa aresteze refugiații sirieni care au ironizat condițiile lor de viața. Nu este bine sa batjocorești ospitalitatea regimului turc. Regimul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nu tolereaza nici cea mai mica gluma care…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa-i expulzeze pe ambasadorii a 10 țari occidentale dupa un apel in favoarea eliberarii opozantului Osman Kavala lansat de aceste state. Șapte dintre ambasadori reprezinta aliații NATO ai Turciei și expulzarile, daca ar fi efectuate, ar deschide cea mai…

- ”Am vorbit despre ceea ce am putea sa facem in vederea construirii unor motoare de avion si unor avioane de lupta. Alt domeniu in care putem actiona impreuna este construirea unor nave. Cu voia lui Allah, putem chiar adopta dispozitii comune cu privire la submarine”, a declarat seful statului turc.…