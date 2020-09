Erdogan îl numește pe Macron un "ambițios incapabil" Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat din nou joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, pe care l-a numit un "ambițios incapabil" din cauza susținerii ferme a Greciei în criza care o opune Turciei în marea Mediterana, scrie AFP.



Într-o videoconferința cu liderii locali ai partidului sau, președintele turc a încercat sa justifice politica externa în forța a regimului sau și l-a criticat în mod special șe Macron.



"De ce este Turcia în Siria, în Libia, în Mediterana estica, se întreaba unii (...)… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, spunand ca acesta este un "ambitios incapabil", din cauza sprijinului sau ferm pentru Grecia in criza cu Turcia din Mediterana de Est, potrivit AFP. Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a atacat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron, spunand ca acesta este un "ambitios incapabil", din cauza sprijinului sau ferm pentru Grecia in criza cu Turcia din Mediterana de Est, potrivit AFP. Intr-o videoconferinta cu liderii locali ai partidului sau,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Nu cautati cearta cu poporul turc,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent dupa descoperirea unor importante rezerve de gaz. De asemenea, Parisul a avertizat Turcia ca estul Mediteranei nu ar putea constitui…

- „A fost visul meu înca din copilarie”. Acestea au fost cuvintele rostite de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, cu capul acoperit de tradițional fes islamic, înainte de a îngenunchea și a recita versurile Coranului în ceea ce timp de aproape un mileniu a fost…

- Autoritatile de la Ankara au calificat joi declaratiile presedintelui Emmanuel Macron ca fiind "nule si neavenite", dupa ce seful statului francez a acuzat Turcia de incalcarea suveranitatii Greciei si a Ciprului in estul Mediteranei relateaza agerpres. Afirmatiile presedintelui Macron au fost facute…

- Un NATO fara Turcia ar insemna sfarsitul Aliantei Nord-Atlantice, a subliniat miercuri ambasadorul Turciei in Franta Ismail Hakki Musa, interpelat cu privire la ”imperialismul turc” si punerea in ”pericol” a prezentie turce in blocul militar occidental, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește…