Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns miercuri la Baku pentru discutii cu aliatul sau azer si pentru a lua parte la ceremoniile de celebrare a victoriei in fata fortelor armene in conflictul din Nagorno-Karabah, relateaza AFP.



Vicepremierul azer Yagub Eyyubov a intampinat cuplul prezidential turc pe aeroportul din Baku, potrivit agentiei nationale de presa Azertac.



"Vizita este ocazia de a celebra impreuna victoria glorioasa" a Azerbaidjanului in fata Armeniei dupa sase saptamani de lupte sangeroase, a transmis marti presedintia turca intr-un comunicat.



