Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile din constructii au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu perioada similara din 2020. Cele mai semnificative cresteri sunt inregistrate in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Programul „Anghel Saligny” nu este un PNDL 3, iar banii nu vor fi acordați pe criterii politice, spune ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Principalul argument ține de limitarea la trei domenii de dezvoltare fața de cele 14 din Programul Național de Dezvoltare Locala. „Discutam de trei domenii esențiale…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, care l-a sunat pe tema atacului asupra navei „Mercer Street”, ca Uniunea Europeana „este solidara cu Romania ca stat membru al Uniunii…

- Legea privind respectarea standardului NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) la construirea cladirilor noi nu se respecta, a declarat, marti, vicepresedintele Organizatiei Patronale a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES), Martin Moise. "Atunci cand vorbim de energie regenerabila…

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…

- ”Pandemia a schimbat paradigma investitiilor imobiliare, din zona cladirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescenta pe alocuri speculativa, spre zona rezidentiala, unde cererea este in continuare excedentara, cu proiecte in dezvoltare si vandute inca din stadiul de schita, pe o piata in…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna mai 2021, comparativ cu luna aprilie 2021, o crestere de 1,4% in Uniunea Europeana (UE) si un avans similar in Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, preturile productiei industriale…

- Aniversarea a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Romania și Spania a fost celebrata la București și Madrid prin organizarea unor evenimente speciale, de natura a confirma și consolida bunele relații de colaborare existente intre cele doua țari membre ale Uniunii Europene. ”Inca…