Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Covasna se va imbogați cu un bust al lui Mihai Eminescu și cu un grup statuar reprezentandu-i pe Regele Ferdinand I, Regina Maria, alaturi de Iuliu Maniu și Ion I. C. Bratianu, monumentele urmand a fi amplasate in Parcul Tineretului, din zona Voinești. Mai multe localitați din județul Covasna…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15, in localitatea bistrițeana Cristeștii Ciceului, comuna Uriu. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule, in care se aflau șapte pasageri. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC) solicita conducerii Ministerului Apararii Naționale și Ministerului Afacerilor Interne sa arboreze in mod permanent drapelul Romaniei pe turla Primariei Sfantu Gheorghe, in semn de respect pentru jertfa ostașilor romani…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in ediția sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care iși propune sa aduca in atenția publicului personalitațile, momentele și simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- 7 pompieri din cadrul Detașamentului Sfantu Gheorghe au dus o lupta contracronometru pentru salvarea unei familii cu 5 copii din Lunca Marcușului. Se aflau in teren de mai multe ore atunci cand au primit prin stație: – Va rugam sa mai ramaneți in zona…se pare ca digul de la Dobarlau a cedat. Revenim!…

- Duminica, 1iulie 2018, de ziua Sfinților Mucenici doctori fara de arginți Cosma și Damian (din Roma), in Cetatea Alba Iulia a fost aprinsa in fața Catedralei, flacara Unirii care va ajunge pe 1 septembrie 2018 la Chișinau. Am facut aceasta precizare, pentru ca așa vad eu unioniștii, ca pe doctorii fara…

- Scoala Populara de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, aflata in subordinea Consiliului Judetean Covasna, a initiat o expozitie itineranta cu piese de mobilier pictat, pe care o va prezenta anul acesta in mai multe orase din tara, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. „Anul Centenarului…

- „Romania si romanii de pretutindeni, in anul Centenarului Marii Uniri” este tema celei de-a XVI-a editii a Universitatii de Vara ce va avea loc la inceputul lunii viitoare in localitatea harghiteana Izvorul Muresului, au anuntat, luni, organizatorii. Potrivit acestora, la eveniment vor participa atat…