Eradicarea variolei ar fi fost imposibilă în era social media, potrivit lui Anthony Fauci Consilierul anti-COVID-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci, a spus ca eradicarea unor boli precum variola ar fi fost imposibila cu nivelul de dezinformare din prezent. Imunologul Anthony Fauci a vorbit la CNN despre intreaga situație, spunand: „Daca am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem in unele media, nu cred ca ar fi fost posibila eradicarea variolei. Probabil ca am mai avea variola si probabil ca am mai avea poliomielita in aceasta tara, daca am fi avut genul de informatii false care sunt raspandite acum”. La randul sau, președintele american Joe Biden i-a acuzat pe operatorii rețelelor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații a amintit ca vaccinarea este cea mai sigura metoda de protecție impotriva unui al patrulea val de COVID-19, spunand ca acest val va fi al nevaccinaților. Ioana Mihaila a declarat in cadrul unei emisiuni la Digi24: „Acest val patru va fi un val al nevaccinaților, aceștia vor fi principalii…

- Eradicarea unor boli ca variola ar fi fost imposibila cu dezinformarea privind vaccinurile care se raspândeste în prezent în Statele Unite, a afirmat sâmbata consilierul anti-Covid-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci."Daca am fi avut respingerea vaccinurilor pe care…

- Eradicarea unor boli ca variola ar fi fost imposibila cu dezinformarea privind vaccinurile care se raspandeste in prezent in Statele Unite, a afirmat sambata consilierul anti-COVID-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci, conform AFP. „Daca am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem in unele media,…

- Eradicarea unor boli ca variola ar fi fost imposibila cu dezinformarea privind vaccinurile care se raspandeste in prezent in Statele Unite, a afirmat sambata consilierul anti-COVID-19 de la Casa Alba, Anthony Fauci, noteaza AFP. „Daca am fi avut respingerea vaccinurilor pe care o vedem in unele media,…

- Numarul cazurilor confirmate in Romania cu varianta Delta a noului coronavirus, cea descoperita in India a ajuns la 35 pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Acestia au precizat ca in acest moment nu se poate vorbi de transmitere comunitara a…

- Facebook a anunțat ca nu va mai șterge de pe platforma sa postarile care afirma ca noul coronavirus SARS-CoV-2 a fost creat în laborator, relateaza CNN.Anunțul companiei conduse de Mark Zuckerberg a fost facut la scurt timp dupa ce președintele american Joe Biden a relatat în cadrul…

- Un vaccin impotriva malariei a dovedit o eficiența de 77% in primele studiile și ar putea sa se dovedeasca o descoperire majora in lupta impotriva bolii, a transmis echipa de cercetatori ai Universitații din Oxford care a lucrat la vaccin, relateaza BBC.Malaria ucide mai mult de 400.000 de persoane…

- Aproximativ 650.000 de copii din Africa au fost imunizati impotriva malariei, la doi ani dupa introducerea primului vaccin in cadrul unui program-pilot istoric in Malawi, Ghana si Kenya, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Peste 200 de milioane de oameni…